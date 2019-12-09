Такие данные озвучил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает Интерфакс в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что только с апреля текущего года из "ДНР" и "ЛНР" в пункты приема документов Ростовской области РФ поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства.

Также Колокольцев рассказал, что количество людей, принятых по "Государственной программе по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников", не растет и остается на уровне 2018 года – почти 92,5 тысячи человек.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал приказ, который разрешил получать гражданство РФ в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам. А правительство Украины объявило незаконными паспорта РФ, выданные украинским гражданам на территории "ЛДНР".

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