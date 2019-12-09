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Россия значительно увеличила требования по "долгу Януковича"
09.12.2019 18:45
РФ увеличила требования по "долгу Януковича" до 4,5 млрд долларов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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