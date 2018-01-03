в следующем году может провести до 11 официальных и товарищеских матчей, сообщает официальный сайт .

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины накануне утвердил международный календарь матчей национальных команд,передает со ссылкой на .

Четыре официальные встречи подопечных Андрея запланированы на сентябрь (две), октябрь и ноябрь (по одной) в рамках Лиги наций .

Жеребьевка группового этапа турнира состоится 24 января 2018 года в Лозанне, тогда станут известны два соперника сборной.

Украина сыграет во втором дивизионе Лиги наций, ее возможными соперниками могут стать Австрия, Уэльс или Словакия (из корзины 1) и Северная Ирландия, Дания, Чехия или Турция (из корзины 3).

В процессе согласования находится вопрос проведения товарищеских матчей в марте и июне (по два), а также в мае, октябре и ноябре (по одному).

заявлял, что в марте сборная Украины сыграет против Египта и Саудовской Аравии, однако в планах африканской сборной поединка с украинцами весной не оказалось.

Позднее воспитатель рассказал, что сборная получила предложение сыграть 27 марта с Японией в одной из европейских стран, а по второму сопернику пока ведутся переговоры.

не вышла в финальную часть Кубка мира-2018 и завершила год на 35-м месте в рейтинге .

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