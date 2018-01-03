Посол России в Эстонии Александр Петров заявлял, что 18 сентября 2016 года на выборах в Госдуму РФ для волеизъявления не хватало зданий диппредставительств. В Эстонии проживает 85 тыс. российских граждан Фото: Посольство России в Эстонии / Russian Embassy in Estonia / Facebook "Посольство РФ может проводить выборы только в Таллинне, Тарту и Нарве", – отметила она.Ноту МИД Эстонии направлял посол РФ Александр Петров. Он объяснял, что 18 сентября 2016 года на выборах в Госдуму РФ для волеизъявления не хватало зданий диппредставительств.В Эстонии проживает 85 тыс. российских граждан. Голосовали на парламентских выборах около 10 тыс.Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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