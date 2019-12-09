Лидеры стран обсудят возвращение всех украинских пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы в "ЛДНР" В Париже началась первая за три года встреча лидеров "норманской четверки". Напомним, в столицу Франции приехали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин. Лидеры стран "нормандского формата" обсудят возвращение всех украинских пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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