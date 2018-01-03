Клуб испанской Сегунды объявил об усилении состава парагвайским форвардом Хавьером Акунья, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Акунья числился в списке свободных агентов и перешел в состав команды из Сегунды бесплатно. Соглашение с игроком атакующего плана заключительная до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне парагваец защищал цвета ФК “Ратчабури” из Таиланда за который забил 6 раз в 16 баталиях. Также 29-летний спортсмен выступал за различные клубы между которых “Кастилья”, “Жирона”, “Удинезе”, “Мальорка”, “Нумансия”, “Уотфорд”.

Добавим также, на данный момент испанский коллектив, за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, после 20 туров занимает 14-ю строчку и отстает от зоны плей-офф на 9 очков.

Напомним, в УЕФА составили сводную турнирную таблицу за всю историю выступлений Кубка чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА, на 11-й строчке которой расположилось киевское “Динамо” — у него самый высокий рейтинг между клубов, которые ни разу не играли в финале Кубка чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА.

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