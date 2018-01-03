Суд избрал залог в размере 51 тысячи гривен для основателя аналитического онлайн-сервиса YouControl Сергея Мильмана.

Об этом говорится на странице YouControl y Facebook.

Мильмана обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. В то же время представители YouControl считают, что этими обвинениями давит на на компанию,передает со ссылкой на .

Журналисты и общественные организации написали открытое письмо о прекращении давления на компанию YouControl. Его опубликовали на сайте "реанимационные пакета реформ".

Авторы письма призвали руководство "остановить беспредел по применению различных методов давления на представителей бизнеса, судей, рассматривающих дело YouControl - открыто и незаангажировано рассматривать соответствующие доказательства вины в действиях руководства компании".

23 марта 2017, проводило обыски в квартире генерального директора информационно-аналитической платформы YouControl Сергея Мильмана.

В тот же день правоохранители выяснили, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру "на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства". 27 декабря 2017 объявила подозрение основателю YouControl Сергею Мильман.

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