|РФ запретили на 4 года участвовать в олимпиадах и чемпионатах
|09.12.2019 19:20
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РФ 4 года не сможет принимать участие в международных спортивных соревнованиях. Соответствующее решение принял исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщают российские СМИ.
"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - отмечено в сообщении
Российские спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях, а властям РФ будет запрещено подавать заявки на проведение чемпионатов.
Также ВАДА вынесла запрет чиновникам РФ посещать Олимпиады и чемпионаты.
"РУСАДА сообщает, что исполком ВАДА разрешит выступать только нашим "чистым" спортсменам под нейтральным флагом (и даже гимн нельзя). Ближайшая Олимпиада, Чемпионат Мира и Паралимпиада пройдут без триколора" - сообщает телеграм-канал Mash.
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