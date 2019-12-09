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Самая молодая в мире: в Финляндии избрали нового премьер-министра
09.12.2019 19:21
Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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