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Самая молодая в мире: в Финляндии избрали нового премьер-министра
09.12.2019 19:21
Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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