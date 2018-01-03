Уроженец Луганской области в убил своего товарища и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление.

После пожара в доме обнаружили тело мужчины с травмами головы. Делом занимается полиция,передает со ссылкой на .

Происшествие случилось на улице Потапова. На месте работала следственно-оперативная группа.

Правоохранители опросили соседей и сестру потерпевшего. Они сообщили, что мужчина проживал сам, нигде не работал, а накануне вместе с неизвестным употреблял спиртные напитки.

Подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний уроженец Луганской области, ранее судимый за нанесение легких телесных повреждений.

Мужчина сообщил, что во время употребления алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку, и он несколько раз ударил товарища. Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что он не подает признаков жизни, преступник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру.

Суд избрал мужчине меру пресечения - домашний арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожье молодой человек, вероятно, решил покончить с собой. Под тем окном оказались отец с маленьким сыном, которому и двух лет не было. Мужчина упал на ребенка - дитя погиб.

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