|Замглавы Нацполиции Купранец получил в подарок Lexus – Центр противодействия коррупции
|03.01.2018 06:07
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https://www.facebook.com/antac.ua/posts/1496157637149688
Замглавы Нацполиции 29 декабря 2017 года внес информацию о "подарке в неденежной форме" стоимостью 1,05 млн грн в Единый государственный список деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.29 сентября Купранец также сообщил, что стал владельцем квартиры в Киеве стоимостью 1,14 млн грн."Слідство.Інфо" до этого выяснило, что жена Купранца Наталья занимается нелегальным бизнесом в Чернобыльской зоне.
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