Заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Купранец получил автомобиль стоимостью более 1 млн грн от своего отца Михаила, заявили в Центре противодействия коррупции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Купранец также стал владельцем квартиры в Киеве Фото: mvs.gov.ua "Ценную обновку Купранец получил от своего 63-летнего отца Михаила. И действительно: у чиновника могут и спросить о доходах/расходах, а вот отца никто не тронет", – отметили активисты. https://www.facebook.com/antac.ua/posts/1496157637149688 Замглавы Нацполиции 29 декабря 2017 года внес информацию о "подарке в неденежной форме" стоимостью 1,05 млн грн в Единый государственный список деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.29 сентября Купранец также сообщил, что стал владельцем квартиры в Киеве стоимостью 1,14 млн грн."Слідство.Інфо" до этого выяснило, что жена Купранца Наталья занимается нелегальным бизнесом в Чернобыльской зоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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