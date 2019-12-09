Это привело к отмене сотен рейсов и тысяч поездов.

Общенациональная забастовка во Франции против пенсионной реформы, которая длится с середины прошлой недели, затянется минимум до четверга, 12 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Independent.

Среди прочих участие в забастовке принимают также и транспортники, что уже привело к отмене сотен рейсов и тысяч поездов из/во Францию и внутри страны, из-за чего уже пострадали более 50 тысяч пассажиров. По прогнозам Eurostar, в течение следующих четырех дней, с 9 по 12 декабря, также будут ощутимые нарушения в движении транспорта, что коснется еще около 30 тысяч пассажиров.

В частности, в понедельник и вторник были отменены по меньшей мере 14 поездов между Лондоном и Парижем, а также некоторые рейсы в Брюссель, Роттердам и Амстердам.

Коснулись забастовки и воздушного транспорта. Забастовка авиадиспетчеров привела к тому, что сотни рейсов были отменены между четвергом и субботой, их повторная забастовка объявлена в период с 19:00 9 декабря до 6:00 11 декабря.

Кроме того, как сообщает Deutsche Welle, в столице Франции утром 9 декабря образовались пробки на сотни километров из-за масштабной забастовки против пенсионной реформы.

По информации транспортной службы Sytadin, в восемь часов утра по местному времени общая протяженность пробок составила 600 километров в Париже и его пригороде. Обычно пробки во французской столице вдвое меньше в это время, передает агентство dpa.

Кроме того, сотрудники парижского метро и пригородных электричек продолжают бастовать уже пятый день подряд.

Также из-за забастовки лишь двадцать процентов скоростных междугородных поездов ездят по своим маршрутам.

Тем временем, профсоюзы призывают к новой масштабной забастовке во вторник, 10 декабря.

На следующий день, 11 декабря, премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит детали пенсионной реформы.

Проведение пенсионной реформы было одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона. Она имеет целью упрощение нынешней пенсионной системы, которая помимо общей пенсии также предусматривает особые правила для 42 отраслей.

Правительство уже заявило, что президент решительно настроен в отношении этого плана. Профсоюзы недовольны реформой, поскольку многие работники будут вынуждены работать дольше и потеряют ряд привилегий.

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