Полностью автоматизированные составы работают на линии между
пригородом Пекина Яньшань и столичным районом Фаншань длиной более
14 км. В столице Китая должны заработать три беспилотные линии
метро Фото: EPA Полностью автоматизированные составы заработали на
линии между пригородом Яньшань и столичным районом Фаншань длиной
более 14 км. Здесь ежедневно перевозят 70 тыс. пассажиров. Поезда
способны развивать скорость до 80 км/час.Tehnot отмечает, что
первое время машинист все же будет находиться в кабине, но
управление возьмет только в случае нештатной ситуации, если не
справится автоматика.В ближайшее время планируют запустить вторую и
третью беспилотные линии.
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