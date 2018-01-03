Полностью автоматизированные составы работают на линии между пригородом Пекина Яньшань и столичным районом Фаншань длиной более 14 км. В столице Китая должны заработать три беспилотные линии метро Фото: EPA Полностью автоматизированные составы заработали на линии между пригородом Яньшань и столичным районом Фаншань длиной более 14 км. Здесь ежедневно перевозят 70 тыс. пассажиров. Поезда способны развивать скорость до 80 км/час.Tehnot отмечает, что первое время машинист все же будет находиться в кабине, но управление возьмет только в случае нештатной ситуации, если не справится автоматика.В ближайшее время планируют запустить вторую и третью беспилотные линии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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