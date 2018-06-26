|У ног Поляковой появился отдельный аккаунт в Instagram
|26.06.2018 10:46
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Ноги важны, ноги нужны, ноги нежны. Ах, эти ноги-ноги,как будто это к счастью две дороги. #оляполякова #footfetish #footporn #НогиОли #ногиОлиПоляковойПубликация от Ноги Оли Поляковой (@nogi.polyakovoy) 25 Июн 2018 в 9:43 PDT
А чтобы мы были красивые и стройные, нас нужно массажировать! * #оляполякова #footfetish #footporn #НогиОли #ногиОлиПоляковойПубликация от Ноги Оли Поляковой (@nogi.polyakovoy) 25 Июн 2018 в 10:58 PDT
Оля Полякова получила главную награду премии "Viva! Самые красивые 2018".Ее признали самой красивой женщиной. Титул самого красивого мужчины получил Олег Винник. Певица признавалась, что в школе ее называли шваброй.
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