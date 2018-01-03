|Официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/долл
|03.01.2018 06:24
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 января установлены на таком уровне:
28,067223 грн за доллар;
33,495424 грн за евро;
0,487030 грн за российский рубль;
37,733670 грн за фунт стерлинг.
По сравнению со 2 января, курс всех валют не изменился.
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