На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 января установлены на таком уровне:

28,067223 грн за доллар;

33,495424 грн за евро;

0,487030 грн за российский рубль;

37,733670 грн за фунт стерлинг.

По сравнению со 2 января, курс всех валют не изменился.

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