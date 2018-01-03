|Андрій Данилко "виправдався" за гастролі Сєрдючки в Росії
|03.01.2018 06:25
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Продюсер, співак і шоумен відзначив, що гастролі українських зірок у сусідню країну - такий же заробіток, як і громадян-заробітчан, а критика з'являється лише через заздрість та відчуття власної непотрібності інших.
"Кожен шукає роботу. Останній раз, ось коли був в Росії, проїжджав готель - в ній половина наших людей. Із Західної України працівники були і ще хтось... Так На них теж це буде поширюватися або як?", - говорить Данилко.
"Ну от скажіть мені, навіщо це взагалі? Інших питань у країні немає?" - різко висловився Данилко на пропозиції карати гастролерів в Україні.
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