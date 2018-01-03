Лише напередодні ми повідомляли про те, що Андрій Данилко у образі Вєрки Сердючки, з яким він, незважаючи на свої запевнення, не поспішає прощатися, з'явився на корпоративі під Москвою разом з "мамою" та Катериною Варнавою, як вже сьогодні Данилко поспішив "виправдатися" за такі дії.







Продюсер, співак і шоумен відзначив, що гастролі українських зірок у сусідню країну - такий же заробіток, як і громадян-заробітчан, а критика з'являється лише через заздрість та відчуття власної непотрібності інших.



"Кожен шукає роботу. Останній раз, ось коли був в Росії, проїжджав готель - в ній половина наших людей. Із Західної України працівники були і ще хтось... Так На них теж це буде поширюватися або як?", - говорить Данилко.



"Ну от скажіть мені, навіщо це взагалі? Інших питань у країні немає?" - різко висловився Данилко на пропозиції карати гастролерів в Україні.

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