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В Африке пересох крупнейший в мире водопад Виктория
09.12.2019 19:58
Крупнейший в мире водопад Виктория пересох Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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