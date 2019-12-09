Президент РФ Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате". Трансляцию ведет телеканал " 112 Украина ".

Путин прибыл на фирменном автомобиле " АУРУС".

До этого в Елисейский дворец прибыли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня в Париже состоится первая за 3 года встреча лидеров "нормандской четверки". В столицу Франции приедут президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и проведут переговоры.

Лидеры стран "нормандского формата" обсудят возвращение всех украинских пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Ожидается, что встреча начнется в 17:00 по Киеву (16:00 по местному времени). Об этом накануне сообщила представитель Германии Ульрике Деммер.

В рамках встречи "нормандской четверки" запланированы двусторонние встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в ОП отметили, что неизвестно, сколько времени будут продолжаться двусторонние встречи лидеров и сама встреча в "нормандском формате".

Ранее Кирилл Тимошенко подтвердил отдельную встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина после переговоров "нормандской четверки" в Париже.

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