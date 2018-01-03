Игрок "Саутгемптона" Вирджил Ван Дейк подпишет договор с "Ливерпулем".

Ван Дейк подпишет договор со своим новым клубом 1 января 2018-го года, когда откроется трансферное окно. Трансфер Ван Дейка стал рекордным для защитников,передает со ссылкой на .

"Саутгемптон" согласился с суммой отступных, которая установит новый мировой рекорд для защитника. Клуб желает Вирджилу только хорошего в будущем. Сделка будет завершена 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Точная сумма трансфера не называется, однако по сведениям The Telegraph, речь идет о 75 млн фунтов (примерно 85 млн евро), а также будет зарабатывать 180 тысяч фунтов (200 тысяч евро) в неделю.

В команде Юргена Клоппа 26-летний игрок сборной Нидерландов будет выступать под четвертым номером.

По словам главного тренера "Ливерпуля", фанатам команды не стоит акцентировать внимание на стоимости ван Дейка.

"Качество. Вот почему мы были заинтересованы в Вирджиле и почему приобрели его", начал Клопп.

"Не мы устанавливаем цены их диктует рынок.

Болельщики "Ливерпуля" должны забыть о стоимости ван Дейка. Говорить нужно конкретно о том, что этот игрок может дать команде высокий уровень, победный менталитет и необходимый характер. Вот почему мы очень рады этому трансферу", заключил Юрген.

Анкета

Полное имя: Вирджил ван Дейк;

Гражданство: Нидерланды;

Возраст: 26 лет (08.07.1991);

Антропометрия: 193 сантиметра, 92 килограмма;

Предыдущие клубы: "Виллем II" (воспитанник), "Гронинген", "Селтик", "Саутгемптон";

Позиция: центральный защитник.

Статистика

"Гронинген" (2011 - 2013) 66 матчей, 7 голов, 5 голевых передач.

"Селтик" (2013 - 2015) 115 матчей, 15 голов, 7 голевых передач.

"Саутгемптон" (2015 - 2017) 80 матчей, 7 голов.

Сборная Нидерландов (с 2015 года) 16 матчей.

10 самых дорогих защитников в истории футбола:

10. Лилиан Тюрам, "Парма" "", 41,5 млн евро (по оценке Transfermarkt.com)

9. Леонардо Бонуччи, "" "Милан", 42 млн евро

8. Тиаго Силва, "Милан" "ПСЖ", 42 млн евро

7. Николас Отаменди, "" " Сити", 44,6 млн евро

6. Рио Фердинанд, "Лидс" " Юнайтед", 46 млн евро

5. Давид Луиз, "" "ПСЖ", 49,5 млн евро

4. Кайл Уокер, "" " Сити", 51 млн евро

3. Джон Стоунз, "Эвертон" " Сити", 55,6 млн евро

2. Бенжамен Менди, "Монако" " Сити", 57,5 млн евро

1. Вирджил ван Дейк, "Саутгемптон" "", 84,7 млн евро (по информации The Telegraph)

По словам футбольного агента Алексея Люндовского Ван Дейк в 2013 году мог перейти в "". Люндовский сделал официальный требование в "Гронингена", в котором в то время играл Вирджил, но переговоры не закончились успехом для харьковчан и 21-летний защитник впоследствии перебрался в "Селтика".

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