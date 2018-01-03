Судебный иск относительно американского авиаперевозчика Delta подан во вторник в федеральный окружной суд Нью-Йорка. Как сообщил сетевой ресурс TMZ, четверо сотрудников компании - как действующих, так и бывших - обвинили ее в антисемитизме, передает

По утверждению истцов, Delta ущемляет права своих работников из числа евреев и израильтян. Одна из бортпроводниц компании была освобождена в марте 2017 якобы только потому, что она еврейка. Её обвинили в том, что она не появилась на рейс, хотя, по словам истцов, сотрудница ранее получила дозволение на это.

Другая бортпроводница, которая не является еврейкой, заявила, что ее отстранили от работы в связи с тем, что она использовала имеющийся у нее сертификат сотрудника Delta, чтобы обеспечить льготный полет мужчине-еврею. В компании посчитали, что она нарушила правила, так как якобы не была знакома с человеком, а льготы предоставляются только для близких людей работников. Сотрудница утверждает, что она знает этого человека уже около 40 лет, а претензии Delta называет проявлением антисемитизма.

В иске также говорится, что сотрудников-евреев лишают возможности продвинуться по службе, а обстановка на рейсах перевозчика в Израиль якобы “вражеская” по отношению к пассажирам. Истцы требуют от Delta выплаты компенсации, а также восстановление в должности уволенного сотрудницы.

В материале приводится заявление Delta на этот счет. В нем говорится, что компания “ценит разнообразие во всех его проявлениях”, а также “абсолютно нетерпимо относится к дискриминации”. Представители перевозчика отвергли обвинения и заявили о готовности защищаться в суде.

Напомним, в гористой местности близко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике потерпел крушение самолет. Погибли по меньшей мере 12 человек.

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