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За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены
03.01.2018 06:34

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

       Незаконные вооруженные формирования осуществили шесть обстрелов позиций сил АТО в среду, двое военнослужащих получили легкие ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во среду утром.

      близко Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого боевики применили против украинских воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутовому.

      Кроме того, соперник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

      На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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