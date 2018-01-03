За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

Незаконные вооруженные формирования осуществили шесть обстрелов позиций сил АТО в среду, двое военнослужащих получили легкие ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во среду утром.

близко Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого боевики применили против украинских воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутовому.

Кроме того, соперник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.