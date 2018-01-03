Сенатор-республиканец от штата Юта Оррин Хэтч во вторник объявил о намерении покинуть свое место в верхней палате Конгресса США по истечении срока своих полномочий в конце 2018 года. Об этом сообщает со ссылкой на видеообращение сенатора на своей Twitter-странице.

“Любой хороший воин ​​знает, когда нужно снять перчатки. И для меня это время вскоре наступит. Поэтому, после долгих молитв и обсуждений со своей семьей и друзьями, я решил уйти в отставку после окончания этого срока”, - сказал законодатель.

83-летний Хэтч является одним из старейших американских сенаторов — впервые он был избран в Сенат США еще в 1976 году. На данный момент он занимает должность временного председателя Сената США. Формально это второй по старшинству пост после председателя — им по конституции является вице-президент страны.

Кроме этого, Хэтч возглавляет финансовый комитет. В конце декабря политик сыграл крайне важную роль в работе над масштабной налоговой реформой, которая реализуется по инициативе президента США Дональда Трампа. Для принятия этого законопроекта требовалась поддержка всех республиканцев в Сенате, так как демократы выступали резко против предложенных их оппонентами поправок в налоговый кодекс.

Ранее сам Трамп призвал хетча не оставлять свой пост и идти на очередные перевыборы.

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