|Зеленский прибыл на саммит в "Нормандском формате"
|09.12.2019 20:18
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Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу в "Нормандском формате".
В отличие от Меркель, которую автомобиль представительского класса подвез прямо ко входу, Зеленского подвезли на хэтчбеке "Рено" и высадили далеко от ступенек, где его ждал Макрон. Зе пришлось идти через весь двор ко входу во дворец. Правда, Макрон спустился с лестницы к нему навстречу.
Но президент Украины ничего не сказал, не обратив на вопрос внимания.