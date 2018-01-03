В следственных остались три версии по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской,передает со ссылкой на .

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем.

"Виделся с семьей погибшей и следователями по уголовному производству. Насколько я понимаю, сейчас отрабатываются три основные версии - убийство в связи с делом Россошанского, убийство правозащитника на профессиональном почве и бытовой конфликт", - отметил он.

По словам депутата, версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании, добавил Найем.

Тело юристки обнаружили в реке Козочка возле села Демидов Вышгородского района Киевской области. 1 января около 12:00 локальный житель позвонил в полицию и рассказал о найденном трупе. Юрист пропала 29 декабря.

Ранее она часто получала угрозы в свой адрес. Бывшего жениха убитой задержали для проведения следственных действий.

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