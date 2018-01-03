В течение 2014–2017 годов министерство культуры России незаконно выдавало разрешения на археологические работы на оккупированном полуострове, заявила прокуратура Автономной Республики Крым. Прокуратура АРК: РФ ведет незаконные работы на территории "Ханского дворца" в Бахчисарае Фото: Осман Пашаев / Facebook Как сообщается, речь идет о признаках уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 298 (предусмотрен штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет), ст. 341 (арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок) Уголовного кодекса Украины.Прокуратура АРК напомнила, что в течение 2014–2017 годов министерство культуры России незаконно выдавало разрешения на археологические работы на полуострове. Только за последний год в Крыму выявили более 7,5 тыс. археологических предметов, подлежащих сохранению.Сообщается о незаконных раскопках захоронения II века н.э. в некрополе Кыз-Аул возле Керчи, уничтожении объектов античного городища Артезиан в процессе добычи песка, вывозе предметов Музейного фонда Украины в Москву на выставку "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", работах на скале, где расположен памятник архитектуры национального значения, дворец "Ласточкино гнездо", работах на территории Генуэзской крепости в Судаке и памятника национального значения "Ханский дворец" в Бахчисарае.Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе, отметили в прокуратуре.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в том же году подтвердила принадлежность Автономной Республики Крым Украине.В ноябре 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин согласовал с гендиректором ЮНЕСКО Ириной Боковой параметры мониторинга ситуации на полуострове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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