Республиканцы в профильных комитетах Конгресса США впервые обнаружили свидетельства того, что у Федерального бюро расследований были доказательства существования нарушения закона бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и её окружением при передаче секретной информации через её личный почтовый сервер. Об этом информуех со ссылкой на The Hill.

Как отмечается, законодатели обнаружили в ряде документов ФБР пассажи, в которых говорится о “больших объемах” засекреченной информации, проходившей через незащищенную электронную почту Клинтон, и о том, что это является доказательством уголовного нарушения. Это же, как отмечается, является подтверждением того, что один из ключевых свидетелей по делу ранее дал ложные показания. Издание обратило внимание на то, что в документах ведомства имя этого свидетеля изменено, однако конечно, что речь идет о сотруднике компьютерной фирмы, которая оказывала помощь в техническом обслуживании личного почтового сервера Клинтон после того, как она покинула пост госсекретаря.

Кроме того, члены Конгресса подтвердили, что ФБР начало готовить черновик заявления о снятии с Клинтон всех обвинений в то время, когда существовали доказательства нарушений по итогам вызова свидетелей на допросы, и до того, как федеральные агенты допросили еще около 12 ключевых свидетелей по делу.

Следует отметить, что во время предвыборной кампании в 2015 году вокруг тогдашней кандидата в президенты США Х.Клинтон возник “почтовый скандал”, который был связан с несанкционированным использованием ней домашнего компьютера для служебной переписки. Позже она передала в внешнеполитического ведомства всю свою рабочую переписку (55 тысяч писем), а личную (более 30 тысяч писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

Как ранее сообщало в июле прошлого года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил сообщение о том, что дополнительная проверка закончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Такие поступки вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что республиканцы в Палате представителей Конгресса ищут доказательства, которые заставят отправить в отставку Маккейба за то, что он во время предвыборной кампании в США замялся расследование в отношении Клинтон. Ряд консервативных вашингтонских аналитиков причисляют Маккейба к так называемому “глубокого подполья” (Deep State) — тайного бюрократическом сопротивления в госаппарате, которое пытается всячески делегитимизировать законно избранного главу государства Дональда Трампа.

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