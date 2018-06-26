Британка Лилиан Смит собираясь на свадебную вечеринку решила вместо шляпки одеть синнюю мочалку, сообщает Корреспондент .

Письмо с описанием оригинальной своей идеи женщина отправила в редакцию журнала Take A Break.

В письме она отметила, что не могла найти шляпку, подходящую к ее наряду и случайно она увидела в ванной синюю мочалку.

"Я прикрепила ее к зажиму для волос и надела на голову. Работа сделана. Она идеально сочеталась с моим нарядом и выглядела великолепно", - рассказала находчевая женщина.

Стоит отметить, что идея британки пришлась по вкусу многим пользовательницам Сети и приобрела вирусную слава.

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