В Украине начал работу Фонд энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Бюджет Фонда формируется за счет средств государственного бюджета и, как ожидается, средств от международных партнеров Украины,передает со ссылкой на .

Комментируя запуск работы Фонда, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что это, по сути, является стартом масштабных изменений в сфере, прежде только, коммунального хозяйства страны.

"Мы выделяем в целом 2 млрд гривен, из которых 400 млн гривен - это "теплые кредиты", а 1,6 млрд гривен - это масштабные проекты энергомодернизации", - сказал Гройсман.

Планируется, что Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования на более эффективное.

"Теплые кредиты" показали, что Украина нуждается программ по энергоэффективности. Советские строительные нормы никогда не отвечали принципам энергосбережения. В Украине, к сожалению, более 60% жилья построено по следующим нормам.

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