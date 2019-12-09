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В США обнаружили 30 кг наркотиков в самолете погибшего репера
09.12.2019 21:12
Более 30 килограммов марихуаны нашли в частном самолете умершего рэпера Juice WRLD
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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