|"Не хочет новой войны": НАТО сделал предательское предложение Путину
|03.01.2018 07:38
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НАТО не хочет новой холодной войны и выступает за политический разговор с Москвой, а также за усиление военных связей.
Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает «Лента.ру», информирует еizvestia.com.
«Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический разговор с Москвой, хотя он и не прост», — сказал Столтенберг.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что количество контактов между Россией и альянсом надо увеличивать — в том числе, по линии военных связей.
В качестве позитивного момента Столтенберг назвал недавние переговоры с начальником росийского Генштаба Валерием Герасимовым.
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