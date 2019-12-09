Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести свои войска из Крыма и прекратить оккупацию территории Украины.

За документ проголосовали 63, против – 19 стран-участниц, не голосовали 66. Документ разрабатывали Украина, несколько стран ЕС, США и Канада.

Среди основных положений резолюции – призыв к России вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Также осуждается проведение Россией военных учений в Крыму и использование захваченных нею военных предприятий.

«Ударение на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове. Фиксация факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибережных районах Украины, в том числе на Донбассе», – говорится в резолюции.

Среди стран, которые голосовали против резолюции, есть Россия, Сирия, Беларусь, Иран, Куба и Армения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира