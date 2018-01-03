Приготовление 1,5 кг кути в сочельник 2018 года будет стоить близко 73 грн. Это около 12 грн за порцию в 250 г. На узвар без сахара необходимо будет потратить еще 20 грн.

По сравнению с декабрем 2016 года стоимость кути выросла на 7%. Это произошло за счет подорожания мака и орехов, передает со ссылкой на .

Килограмм пшеницы стоит 15 грн. Для приготовления кути хватит 480 г пшеницы, обойдется 7,2 грн. Необходимых 115 г меда стоить 13,8 грн. За килограмм меда на киевских рынках просят 120 грн.

Желающим добавить в кутю изюм и мак нужно заплатить 60 и 100 грн за кг продукта, соответственно. Поскольку для приготовления довольно по 200 г ингредиентов, то мак обойдется около 14 грн, а изюм 10 грн.

Килограмм грецких орехов стоит 180 грн. Для приготовления довольно 1 стакана, что обойдеться в 30 грн.

Вследствие снижения стоимости сухофруктов, почти на треть дешевле обойдется на Рождество узвар. Килограмм сухофруктов стоит около 40 грн. Для узвара хватит 500 г сушеных груш и яблок. То есть украинские хозяйки потратят 20 грн.

В этом году приготовить традиционные новогодние блюда стоило дороже. Так, салат "Сельдь под шубой" подорожал на 24%, салат "Оливье" - на 26, холодец - на 41%, посчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей.

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