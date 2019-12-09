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Запуск газопровода "Северный поток-2" перенесли
09.12.2019 21:48
"Северный поток-2" - запуск газопровода перенесли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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