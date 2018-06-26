В Украине с начала июля округляться суммы при расчетах наличными, - Инфографика

Если сумма к уплате составляет 12,88 гривен, то в случае отсутствия как у продавца, так и покупателя мелких монет, сумму округлюватимуть к 12,90 гривен, сообщает пресс-служба НБУ.

Инфографика: bank.gov.ua

В Нацбанке также сообщают правила округления сумм в чеках:

1) сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

2) сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

С 1 июля прекращают чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако из обращения их выводить. Этими монетами и в дальнейшем можно будет рассчитываться, добавляет НБУ.

Закругления будет происходить только в случае отсутствия этих монет у продавца и покупателя и только при расчетах наличными.

"В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до закругления и после округления" , - сообщают в НБУ.

Закругления сумм в чеках не является скидкой или надбавкой и не может использоваться в качестве рекламы или другой вид стимулирования продаж товаров и услуг.

Введение новых правил округления позволит экономить бюджет до 90000000 гривен в год на чеканке монет мелких номиналов, по расчетам НБУ.