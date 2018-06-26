|В Украине с начала июля округляться суммы при расчетах наличными, - Инфографика
|26.06.2018 10:48
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В Украине с начала июля округляться суммы при расчетах наличными, - ИнфографикаНачиная с 1 июля 2018 года в Украине вводится система закругления сумм при наличных расчетах.
Если сумма к уплате составляет 12,88 гривен, то в случае отсутствия как у продавца, так и покупателя мелких монет, сумму округлюватимуть к 12,90 гривен, сообщает пресс-служба НБУ.
Инфографика: bank.gov.ua
В Нацбанке также сообщают правила округления сумм в чеках:
1) сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
2) сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
С 1 июля прекращают чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако из обращения их выводить. Этими монетами и в дальнейшем можно будет рассчитываться, добавляет НБУ.
Закругления будет происходить только в случае отсутствия этих монет у продавца и покупателя и только при расчетах наличными.
"В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до закругления и после округления" , - сообщают в НБУ.
Закругления сумм в чеках не является скидкой или надбавкой и не может использоваться в качестве рекламы или другой вид стимулирования продаж товаров и услуг.
Введение новых правил округления позволит экономить бюджет до 90000000 гривен в год на чеканке монет мелких номиналов, по расчетам НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины планирует постепенно заменитьбанкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.