Таможенники в Черновицкой области нашли в коробке десять корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини – система рельсового крепления прицелов и других устройств на огнестрельное оружие. Коробка с деталями орудия была между посылок Фото: ДФС у Чернівецькій області / Facebook Коробку нашли в микроавтобусе, перевозившем посылки из Украины в Италию. В ней было десять корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини – система рельсового крепления прицелов и других устройств на огнестрельное оружие.Сотрудники таможни готовят сообщение правоохранительным органам о противоправом деянии с признаками преступления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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