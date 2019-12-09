Молния. Газовый транзит через территорию Украины будет .

К слову, Зеленский и Путин встречаются не наедине. В их переговорах принимают участие министры энергетики двух стран, глава «Газпрома» Миллер и представитель НАКа Витренко.

То есть - разговор о газе.

Тем временем в Киеве под Офисом президента около четырех сотен человек.

На входе с двух улиц - Банковая и Лютиранская работают металлорамки и досмотр. Охрану порядка обеспечивают полиция и Нацгвардия. На фасад ОП проектор транслирует различные слоганы "Нет отделению войск Украины", "Нет амнистии". Пока что в зоне "Нацкорпуса" на сцене выступает музыкальный коллектив. Позади них установлен большой экран.

В зоне "Свободы" возле палатки звучит музыка "Мы не продадим Украину", здесь установлена плазма - собрались зрители в ожидании брифинга Нормандской четверки.

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