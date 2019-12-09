|Транзит газа - будет. Источник
|09.12.2019 21:52
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Молния. Газовый транзит через территорию Украины будет.
К слову, Зеленский и Путин встречаются не наедине. В их переговорах принимают участие министры энергетики двух стран, глава «Газпрома» Миллер и представитель НАКа Витренко.
То есть - разговор о газе.
Тем временем в Киеве под Офисом президента около четырех сотен человек.
В зоне "Свободы" возле палатки звучит музыка "Мы не продадим Украину", здесь установлена плазма - собрались зрители в ожидании брифинга Нормандской четверки.