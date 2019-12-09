Бизнесмен Евгений Черняк советует Зеленскому не обращать внимания на тех, кто сделал конфликт своей профессией.

"Сегодня Президент Зеленский может войти в историю. Для этого не нужно слушать тех, кто сделал конфликт своей профессией. Тех, кто зарабатывает на нём и тех, кому нечего предложить, кроме этого. Других стратегий у них просто нет.

Украине нужно быть сильной, а это значит не воровать из бюджета, сделать необходимые реформы и такую страну начнут почитать и будут с ней разговаривать не свысока, а договариваться.

Пора стать очень эффективной страной. А это значит ценить в первую очередь себя, а потом и всех остальных соседей.

Потому, что тот, кто не умеет почитать себя не сможет научиться слышать других.

Побеждают страны и общества, которые умеют, уважая себя, ценить всех остальных.

Хорошо относиться к своей стране- это не значит ненавидеть других,а всё делать так, чтобы граждане другой страны захотели стать гражданами твоей страны.

Это главная задача и главный индикатор того, что всё движется в правильном направлении.

Зеленский может войти в историю. Сегодня. Потому, что обещал Мир. И может стать первым, кто обещал и выполнил обещания, а к такому не привыкли люди и это будет началом хорошей традиции, выполнять свои обещания.

Сейчас уникальная ситуация. Все ресурсы внутри страны есть. Не нужно идти в размен, меняя принципы на мифическую поддержку тех, кто завтра выстрелит в спину".