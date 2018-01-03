Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы Северной Кореи Ким Чен Ына во время новогоднего обращения к гражданам КНДР о том, что «ядерная кнопка» находится на его рабочем столе.

«Северокорейский руководитель Ким Чен Ын недавно заявил, что «ядерная кнопка находится на его столе все время». Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, пожалуйста, скажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!», — написал глава государства в Twitter. Об этом сообщает Новое время, информирует еizvestia.com.

Напомним, Ким Чен Ын заявил, что военной мощи США не довольно, чтобы вести войну против КНДР.

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