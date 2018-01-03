Погода, Новости, загрузка...
Украину внесли в ТОП-10 стран с высоким риском терактов
03.01.2018 08:02
Украину внесли в ТОП-10 стран с высоким риском терактов По теме:

Турция, Украина и стали тремя странами Европы, считают странами "с высоким риском" осуществления террористических атак.

Такой вывод сделало Министерство иностранных дел Великобритании,передает со ссылкой на .

"После Турции, Украины и Франции следующими среди" опасных "стали Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", - говорится в сообщении.

Последними тремя странами в топ-10 самых опасных об угрозе терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.

Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.

За последние 3,5 года и специальные подразделения Главного управления Национальной полиции Украины предупредили и не допустили более 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить