Украину внесли в ТОП-10 стран с высоким риском терактов По теме: Турция, Украина и стали тремя странами Европы, считают странами "с высоким риском" осуществления террористических атак. Такой вывод сделало Министерство иностранных дел Великобритании,передает со ссылкой на . "После Турции, Украины и Франции следующими среди" опасных "стали Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", - говорится в сообщении. Последними тремя странами в топ-10 самых опасных об угрозе терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия. Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины. За последние 3,5 года и специальные подразделения Главного управления Национальной полиции Украины предупредили и не допустили более 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей.











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