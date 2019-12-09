|Переговоры прошли - "Хорошо, по-деловому". Путин. Видео
|09.12.2019 22:29
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Первые видео после двусторонних переговоров Зеленского и Путина. Лаконичный комментарий президента РФ - "Хорошо, по-деловому".
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла хорошо, он остался доволен.
Первые переговоры лидеров двух стран прошли на полях саммита в "нормандском формате" в Елисейском дворце в Париже. Президенты еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
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