Таможенники в Черновицкой области нашли в коробке десять корпусов
магазинов автомата Калашникова и планку Пикатини – систему
рельсового крепления прицелов и других устройств на огнестрельное
оружие. Коробка с деталями орудия была между посылок Фото: ДФС у
Чернівецькій області / Facebook Коробку нашли в микроавтобусе,
перевозившем посылки из Украины в Италию. В ней было десять
корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатини –
система рельсового крепления прицелов и других устройств на
огнестрельное оружие.Сотрудники таможни готовят сообщение
правоохранительным органам о противоправом деянии с признаками
преступления.
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