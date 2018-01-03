Погода, Новости, загрузка...
Сутки в АТО: 6 обстрелов, 2 раненых
03.01.2018 08:09
Сутки в АТО: 6 обстрелов, 2 раненых
близко Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
За прошедшие сутки, 2 января, боевики 6 раз нарушили перемирие - двое украинских военнослужащих получили легкие ранения.
Сутки в АТО: 6 обстрелов, 2 раненых Фото: EPA/UPG

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО .

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении", - говорится в заявлении.

Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Верхнеторецком оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение.

На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово.

Кроме того, соперник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

Напомним, в районе Новотошковское Луганской области погиб военнослужащий сил АТО , подорвавшись на взрывном устройстве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить