близко Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО .

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении", - говорится в заявлении.

Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Верхнеторецком оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение.

На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово.

Кроме того, соперник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.