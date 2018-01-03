В Исламской Республике Иран арестованных участников антиправительственных протестов могут обвинить в “неприязни к Богу”, которая предусматривает смертную казнь. Об этом заявил председатель тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади, передает со ссылкой на Радио Свобода.

“С каждым днем ​​арестованных ждут все более суровые наказания, их рассматривают не как протестующих, а как мятежников, которые пытаются нанести вред системе органов государственной власти”, — передает иранское информагентство Tasnim слова Казанфарабади.

О ккаком количестве арестованных он не уточнил.

По информации иранской службы Радио Свобода, только за несколько дней протестов арестовали около 700 человек, из них не менее 450 в столице страны Тегеране. Заместитель министра внутренних дел Ирана заявил, что 90% арестованных не старше 25 лет.

Напомним, палата представителей конгресса США планирует рассмотреть законопроект о введении санкций против иранских официальных лиц, которые “были вовлечены в подавление протестов” в Исламской Республике.

Как ранее сообщало крупных городах Ирана, между которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о не менее 20 погибших во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.

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