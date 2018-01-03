Избирательные участки будут только в Таллинне, Тарту и Нарве

Эту информацию службе новостей "Радио 4" подтвердила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Сандра Камилова, информирует ERR .

"Представительства других стран, которые ведут свою деятельность в Эстонии, имеют право проводить выборы только с разрешения МИД Эстонии. Проводить они их могут только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого посольство РФ может проводить выборы только в Таллинне, Тарту и Нарве", - отметила Камилова.

Ранее посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров сообщил, что посольство направило ноту Министерству иностранных дел Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживают граждане России.

Посол отметил, что интерес к выборам довольно большой, следовательно имеющихся помещений посольства и консульств недостаточно.

На выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 в Эстонии для 85000 российских граждан было открыто девять избирательных участков, в том числе четыре в Таллинне в помещениях посольства и консульства, четыре в помещениях генерального консульства РФ в Нарве, и еще одну в консульском канцелярии посольства РФ в Тарту.

В целом в выборах в 2016 году в Эстонии приняли участие более 10 000 российских граждан.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018.

Напомним, 26 декабря ЦИК РФ разрешил Собчак начать избирательную кампанию. В тот же день Путина выдвинули в президенты в его отсутствие .