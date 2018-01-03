В китайской провинции Шаньси (северная часть КНР) врач умерла, отработав 18 часов без перерыва. Об этом сообщает со ссылкой на Asia One.

Сообщается, что 29 декабря 43-летняя Чжао Бянсян осуществляла обход в больнице и упала, посетив пациента и его дочь. Последними словами погибшей, по свидетельству очевидцев, были: “Как ваша мама?”

Женщину тут же реанимировали, но на следующий день она умерла. Вскрытие показало, что Бянсян умерла от субарахноидального кровоизлияния — одной из форм острого нарушения мозгового кровообращения.

Чжао Бянсян была заместителем председателя отделения респираторных заболеваний в больнице. Коллеги врача отметили, что она была “трудоголиком” и одним из лучших специалистов в своей области.

Следует отметить, что в Японии для случаев смерти от переработки используют термин “кароши” или “кароси” (яп. “Смерть от переработки”) — явление внезапной смерти в результате переработки или стресса. Первый случай кароси отмечено в Японии в 1969 Затрагивает полностью здоровых людей, в настоящее время большой активности.

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