Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в течение 3 - 4 января 2018 года осуществит рабочий визит в Украину, где в проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Клімкіним, после чего оба министры посетят Донбасс, передает со ссылкой на .

"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождения украинских политзаключенным'заключенных, находящихся в российских'тюрьмам", - говорится в сообщении.

Указано, что Климкин и Габриэль обсудят также вопросы "динамичного и плодотворного" двустороннего сотрудничества.

Как сообщается, во время переговоров глав также планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

"П. Климкин и С. Габриэль также совершат совместную поездку на Донбасс близко линии соприкосновения", - добавили в .

Напомним, ранее сообщалось, что глава ФРГ Зигмар Габриэль предложил альтернативу членству Украины и Турции в Евросоюзе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира