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Сотни американских лыжников оделись в костюмы Санта-Клауса
09.12.2019 23:18
В США сотни лыжников оделись в костюмы Санты в честь праздника Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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