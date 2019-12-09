Сотни американских лыжников оделись в костюмы Санта-Клауса - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Сотни американских лыжников оделись в костюмы Санта-Клауса
09.12.2019 23:18
В США сотни лыжников оделись в костюмы Санты в честь праздника
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
санты
честь
праздника
костюмы
оделись
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->