Главу Европейского Совета и экс-премьера Дональда Туска, который находится в оппозиции к нынешней польской власти назвали только 3%

Его имя в опросе CBOS назвали 13% респондентов, передает Onet.pl .

11% поддержали Шидло, которая на время опроса еще занимала должность премьер-министра. 8% респондентов назвали действующего главу польского правительства Матеуша Моравецкий.

Лидера правящей партии "Право и справедливость" указали только 5% респонденте. Главу Европейского Совета и экс-премьера Дональда Туска, который находится в оппозиции к нынешней польской власти назвали только 3%.

Впрочем, примечательно, что абсолютное большинство опрошенных - 50% - не назвали имя одного политика, объяснив это тем, что они либо не интересуются политикой (27%), либо не видят между современных политиков достойных этого титула (23%).