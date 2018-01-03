|Поляки признали политиком года президента Анджея Дуду
|03.01.2018 08:24
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Главу Европейского Совета и экс-премьера Дональда Туска, который находится в оппозиции к нынешней польской власти назвали только 3%Поляки назвали президента Анджея Дуду политиком, который в прошлом году лучше работал в интересах страны.
Анджей Дуда. Фото: agencja gazeta
Его имя в опросе CBOS назвали 13% респондентов, передает Onet.pl .
11% поддержали Шидло, которая на время опроса еще занимала должность премьер-министра. 8% респондентов назвали действующего главу польского правительства Матеуша Моравецкий.
Лидера правящей партии "Право и справедливость" указали только 5% респонденте. Главу Европейского Совета и экс-премьера Дональда Туска, который находится в оппозиции к нынешней польской власти назвали только 3%.
Впрочем, примечательно, что абсолютное большинство опрошенных - 50% - не назвали имя одного политика, объяснив это тем, что они либо не интересуются политикой (27%), либо не видят между современных политиков достойных этого титула (23%).
Напомним, Польша с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы, изменив Украины.