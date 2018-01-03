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Поляки признали политиком года президента Анджея Дуду
03.01.2018 08:24
Поляки признали политиком года президента Анджея Дуду
Главу Европейского Совета и экс-премьера Дональда Туска, который находится в оппозиции к нынешней польской власти назвали только 3%
Поляки назвали президента Анджея Дуду политиком, который в прошлом году лучше работал в интересах страны.
Поляки признали политиком года президента Анджея Дуду Анджей Дуда. Фото: agencja gazeta

Его имя в опросе CBOS назвали 13% респондентов, передает Onet.pl .

11% поддержали Шидло, которая на время опроса еще занимала должность премьер-министра. 8% респондентов назвали действующего главу польского правительства Матеуша Моравецкий.

Лидера правящей партии "Право и справедливость" указали только 5% респонденте. Главу Европейского Совета и экс-премьера Дональда Туска, который находится в оппозиции к нынешней польской власти назвали только 3%.

Впрочем, примечательно, что абсолютное большинство опрошенных - 50% - не назвали имя одного политика, объяснив это тем, что они либо не интересуются политикой (27%), либо не видят между современных политиков достойных этого титула (23%).

Напомним, Польша с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы, изменив Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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