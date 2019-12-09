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У Зеленского назвали успешной встречу в нормандском формате
09.12.2019 23:55
Мендель заявила, что переговоры в нормандском формате прошли очень успешно
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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