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У Зеленского назвали успешной встречу в нормандском формате
09.12.2019 23:55
Мендель заявила, что переговоры в нормандском формате прошли очень успешно Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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