Центровой сборной Украины и БК “Обрадойро” Артем Пустовой вошел в символическую сборную года чемпионата Испании по статистическим показателям. Об этом сообщает сайт ФБУ, передает

Пустовой стал лучшим в Лиге ACB за блок-шотами. По 2017 он поставил 49 блок-шотов в 32-х матчах. В среднем 1,53 за поединок.

Украинец также возглавил рейтинг блок-шотов в текущем сезоне чемпионата Испании. Сейчас у него 32 блок-шота в 12-ти поединках - 2,29 за матч.

Отметим, что в среднем за матч в нынешней кампании Пустовой набирает по 9,8 очков и 5,9 подборов.

Как сообщал Пустовому удалось продемонстрировать лучшую результативность в одной из баталий испанского первенства.

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